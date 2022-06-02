3 Haziran'da aydın ve sanatçılar sokağa çıkacak, halka Nâzım şiirlerini ulaştıracak

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, yarın hem İstanbul hem de ülkenin diğer birçok noktasında aydın ve sanatçıların sokağa çıkacağını, "Nâzım şiirlerini halkımıza sokak sokak, meydan meydan ulaştıracağız" diyerek duyurdu.

NHKM'den yapılan açıklama şöyle:

“Sevdalınız Komünisttir”

“Ne güzel şey hatırlamak seni”

Büyük şairimiz Nâzım Hikmet’i 59’uncu ölüm yıldönümünde, 3 Haziran Cuma günü bir kez daha anacağız.

Nâzım’ın sanatıyla mücadelesini nasıl birbirinden ayıramazsak, onu anmayı da, yaşamını adadığı mücadeleyi temel alarak daha anlamlı kılabiliriz.

Ülkemiz, emekçi halkın görülmemiş bir hızla yoksulluğa yuvarlandığı, büyük sermayenin krizi fırsata çevirip yoksulların sırtından kârlarını artırdığı bir kâbus yaşıyor. Gün, Nâzım’ın dostu aydın ve sanatçıların halka koşmaları gereken, emekçilerin aydınlanmasına emek konulması gereken gündür.

3 Haziran’da yüzlerce sanatçı ve aydın olarak her yerde bir araya geleceğiz. Nâzım şiirlerini halkımıza sokak sokak, meydan meydan ulaştıracağız. Nâzım Hikmet Kültür Merkezlerinde, TKP’nin semt evlerinde, kentlerin meydanlarında, işçi mahallelerinde Nâzım’ın şiirlerini söyleyerek çoğalacağız.

Komünist şairimiz ölüm yıldönümünde halka seslenmeye, emekçilerle kucaklaşmaya devam edecek. Tüm Nâzım dostlarını bu buluşmaya omuz vermeye çağırıyoruz.

İstanbul için buluşma noktaları: