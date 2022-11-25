3 bin 600 lira promosyon teklif eden bankaya siyah çelenk

Geçtiğimiz günlerde Van ilinde 11 bin 70 eğitim çalışanı için çıkılan ihalede Ziraat Bankası 3 yıl için 3 bin 600 lira teklif vermişti.

Bunun ardından konu sosyal medya üzerinden gündeme gelmiş, Ziraat Bankasının bu teklifine tepkiler yağmıştı.

Bugün Ziraat Bankası Van/İpekyolu Şubesinin önüne siyah çelenk bırakıldı.

Türk Eğitim Sen Van Şubesi sosyal medya üzerinden ''Öğretmenler gününde bankaları da unutmadık!!! 11.000 personele 3 yıllığına 3600 TL gibi komik promosyon teklif eden Ziraat Bankasına siyah çelenk bıraktık'' ifadeleriyle konuyu tekrar gündeme getirdi.

Türk Eğitim Sen Van Şube Başkanı Selçuk Yürektürk ise ''Banka promosyonundan beklentimiz; enflasyonla birlikte artan maaşlar dolayısıyla elle tutulur ücret alinmasiydi fakat diğer bankaların dostlar pazarda görsün teklifleri ve Ziraat bankasının 3600 TL lik teklifle hem rekabet ortamını yok etmesi hem de eğitim çalışanını yok saymasi eğitim çalışanlarını yaralamıştır. Ben açıkçası merak ediyorum Ziraat bankası hangi dahice hesaplamalarla 3600 TL önermiştir? Yoksa 3600 ek göstergeyle promosyonu mu karıştırdılar? Eğitim çalışanları olarak makul bir açıklama bekliyoruz.'' ifadelerini kullanarak konu hakkındaki tepkilerini dile getirdi.