3 ay Silivri'de kalan 24 yaşındaki mahkumun ölümü...

İstanbul’da yaşayan 24 yaşındaki Adar Sarıbaş adli bir suçtan dolayı iki yıl önce gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi’ne gönderilen Sarıbaş, iki ay sonra rahatsızlanarak ring aracıyla hastaneye kaldırıldı. İki ay bu hastanede tedavi gören Sarıbaş hayatını kaybetti. Sarıbaş'ın ölümünün ardından birçok soru yanıtsız kaldı.

Ailenin hukuk mücadelesi sürerken resmi makamlardan ise bir yanıt alınamadı. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşananları Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sordu.

Yoğun bakımdan tahliye oldu

Duvar'dan Hacı Pişkin'in haberine göre bir sabah uyandığında kan kusmaya başlayınca Adar Sarıbaş, elleri kelepçelenerek ring aracıyla Halkalı’da bulunan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorlar, Sarıbaş’ın mide kanaması geçirdiğini ve enfeksiyon kaptığını ailesine iletti. Sarıbaş’ın tedavi süresi boyunca başında jandarma bekledi, muayenesi de kelepçeli yapıldı.

Ailenin anlatımına göre, Sarıbaş burada ameliyat olduktan sonra enfeksiyon kaptı, ateşi yükseldi ve baygınlık geçirdi; üç kez ameliyat oldu. Bu sırada yoğun bakımda tutulan Sarıbaş hakkında mahkemeden 22 Mayıs 2020’de tahliye kararı çıktı. Ancak Sarıbaş son ameliyattan iki gün sonra 19 Haziran 2020’de hayatını kaybetti. Hastane kayıtlarına göre Sarıbaş'ın ölüm sebebi kalbinin durması oldu.

Aile şikayetçi oldu

Oğlunun cezaevine girdiğinde hiçbir hastalığı olmadığını söyleyen baba Cevdet Sarıbaş ise hem hastaneyi hem de cezaevini sorumlu tutuyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulunan Sarıbaş, sorumluların bulunup cezalandırılmasını istedi. Savcılık ise takipsizlik kararı verdi. Adalet mücadelesini sürdüren baba Sarıbaş, “Tüm kamuoyu bilsin… Çocuğumu öldürdüler” dedi.

Adalet Bakanlığı'na sorular

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise Sarıbaş’ın ölümünü Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a soru önergesi veren Gergerlioğlu şu soruları sordu:

- Adar Sarıbaş isimli yurttaşın ölüm nedeni nedir?

- Adar Sarıbaş isimli yurttaşın ölümü ile ilgili açılmış bir soruşturma var mıdır?

- Adar Sarıbaş isimli yurttaşın suçsuz olmasına rağmen tutuklandığı iddiası doğru mudur?

- Adar Sarıbaş isimli yurttaşın hastaneye cezaevi nakil aracıyla götürüldüğü iddiası doğru mudur?

- Son 5 yılda cezaevinde hayatını kaybeden mahpus sayısı kaçtır?

- Cezaevlerine güveni sarsan bu ve benzeri olayların tekrarlanmaması güvenin tekrar tesisi için hükümetinizin alacağı önlemler nelerdir?

Sağlık Bakanlığı'na sorular

Ayrıca Gergerlioğlu, Sarıbaş’ın ölümünde hastanenin sorumlu olduğu iddialarını da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordu.

- Adar Sarıbaş’ın mide kanaması geçirdiği Silivri Devlet Hastanesi’ne götürdüğü ancak orada da alet yok denilerek müdahale etmedikleri başka hastaneye götürün dedikleri iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa tam teşekküllü bir hastanede nasıl gerekli malzemeler bulunamamıştır?

- Adar Sarıbaş’ın Halkalı Kanuni Hastanesi'ne ambulansla değil normal cezaevi aracıyla götürüldüğü iddiası doğru mudur? Bu iddia doğruysa ölüm riski bulunan bir hastada bu risk nasıl göze alınmıştır? Bu konuda açılmış bir soruşturma var mıdır? Adar Sarıbaş’ın jandarma cezaevi aracıyla götürdüğü için çok kan kaybettiği iddiası doğru mudur?

- Adar Sarıbaş’ın hastanede 2 ay yoğun bakımda kaldığı aileye hiç gösterilmediği ve sonunda hayatını kaybettiği iddiası doğru mudur? Bu iddialar doğruysa şu ana kadar kaç görevli açığa alınmış ya da meslekten men edilmiştir? Bu konuda soruşturma açılmamışsa kim ya da kimler ilgili kişileri korumaktadır?

- Son 5 yıl içerisinde kaç mahpus cezaevinden tahliye edildikten sonra 6 ay içinde hayatını kaybetmiştir?