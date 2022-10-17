29 yıl önce gerçekleşen Başbağlar Katliamı'yla ilgili yargılama başlıyor

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te 33 sivilin öldürülmesiyle ilgili 21 sanık hakkında Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Katliamda sorumluluğu bulunduğu ve PKK/KCK üyesi oldukları belirtilen A.Ç, A.T, C.Ş, D.K, D.S, E.M, E.K, F.Y, H.S, H.A, H.Y, İ.H.A, İ.T.Y, M.İ, M.D, M.A, N.Ö, S.Ö, S.T, Ş.Ö. ve Ü.B. hakkında "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını, devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Soruşturma aşamasında, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ve 20'si hakkında yakalama kararı çıkarılan sanıkların ilk duruşması bugün görülecek.