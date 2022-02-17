28 Şubat'ta yapılacak toplantının ayrıntıları netleşti

Ahlatlıbel Zirvesi’nin ardından, 28 Şubat’ta altı 'muhalefet' partisi lideri bir kez daha bir araya gelecek, ortak bir açıklama yapacak.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre, 28 Şubat toplantısının saat 13.30’da, Bilkent Otel Konferans Merkezi’nde yapılması kararlaştırıldı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, vakıf, dernek ve meslek örgüt temsilcisinin davet edileceği belirtilen toplantıda siyasi partiler için alfabetik sırayla bir oturma düzeni oluşturulacak.

Kamuoyuna açıklanacak metni, altı partinin genel başkan yardımcıları paragraf paragraf okuyacak. Bunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu metni, kamuoyu önünde imzalayacak.