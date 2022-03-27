27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde panel: Kamusal Tiyatro Neden Gereklidir?

27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde “Kamusal Tiyatro Neden Gereklidir?” başlığı altında bir panel gerçekleşti. Aynı anda Sol TV YouTube kanalından canlı yayınlanan panelin konuşmacıları arasında Moda Sahnesi kurucularından yönetmen Kemal Aydoğan, İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Sacit Hadi Akdede ve NHKM’den Tunç Tatoğlu yer aldı. Panelin odağında “Devlet – Piyasa – Tiyatro” ekseninde tiyatro mekanlarının kamusal kültürel alanlar olarak tanımlanmasının önemi vurgulandı.

Tunç Tatoğlu, paneli kamusal tiyatronun neden gerekli olduğunu ve tiyatronun nasıl kamusal alan olarak tanımlanması gerektiği hakkındaki sorularla açarken, akademisyen Sacit Hadi Akdede, bir iktisatçı olarak tiyatroyu herkesin yararlandığı, kimsenin tüketmekten mahrum kalmadığı ve tüketilince de azalmayan bir kamu hizmeti olarak tanımladı. Yönetmen Kemal Aydoğan, özel tiyatrolar ancak şirket olarak kendilerini gösterdiklerinde ayakta kalabileceklerini belirterek, mevcut düzenin tiyatroları en başından itibaren ticari kurumlar olarak tanımladığını söyledi.

Faturalarla ve artan maliyetler ile sıkışan özel tiyatroların çareyi bilet fiyatını arttırmakta bulduğu bir sistemde tiyatroya gelebilecek ve kültür-sanat hizmetinden yararlanacak insan sayısının bu şekilde azaldığı da konuşulanlar arasındaydı. Panelde yeni bir destek modeline ihtiyaç duyulduğu ve “kamusal tiyatro” tanımı altında faaliyetlerini sürdürecek olan kumpanyalar ve kurumlar için farklı bir politika geliştirilmesi tartışıldı.

Panel, seyirciler ile yapılan soru-cevap bölümüyle sonlandı.

Dünya Tiyatro Günü’ne özel, aynı başlıkta ve yazar Şenol Tiryaki, yazar-yönetmen Ahmet Yapar, Tiyatro Üreticileri ve Yapımcıları Derneği Başkanı Hasan Tanay, Ankara NHKM’den Hakan Bulut’un katılacağı bir başka panel ile Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde 29 Mart Salı akşamı saat 20:00’de gerçekleşecek.

NHKM Kadıköy’de gerçekleşen panelin tamamını izlemek için: