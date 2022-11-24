26 yaşındaki kedi, dünyanın en yaşlı kedisi rekorunu kırdı

Sokakta geçirdiği yılların ardından Vicki Green isimli bir kadın tarafından sahiplenilen 26 yaşındaki Flossie, yaşıyla dünya rekoru kırdı.

Sahibi tarafından 'harika bir kedi' olarak tanımlanan Flossie'nin insan ömrüne tekabül eden yaşı 120.

Duyma engelli olan ve görme kabiliyeti gün geçtikçe zayıflayan kedi, buna rağmen sahibine ilgi göstermek ve onunla oyun oynamaktan geri kalmıyor. "Onu ilk gördüğümde özel bir kedi olduğunu anlamıştım" diyen Green, yine de kedisinin bir dünya rekoru kıracağını tahmin etmediğini dile getiriyor.

Daha önce de yaşlı kedilere baktığını söyleyen Green, "Flossie oldukça sevecen ve oyun oynamayı çok seviyor. Kaç yaşında olduğunu göz önünde bulundurduğunuzda, bu özellikle sevimli bir özellik" diyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan bilgi notunda, Flossie'nin Merseyside Hastanesi yakınlarında diğer kedilerle birlikte yaşarken hastane çalışanlarından biri tarafından keşfedilip sahiplenildiği belirtiliyor.

Sağlık çalışanının Flossie ile birlikte geçirdiği 10 yılın ardından hayatını kaybettiği, ardından kız kardeşine verilen kedinin burada da 14 yıl geçirdiği kaydedildi.