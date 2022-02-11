250 işçiyi işten atan Migros'tan ilk açıklama: İşçileri hedef aldılar!

Migros Esenyurt depoda çalışan 250 işçi, hakları için direndikleri gerekçesiyle işten atılmıştı.
Yoğun tepkilerin ve boykot çağrılarının ardından bugün bir açıklama yapan Migros, işçileri "eylemci" diyerek hedef aldı.
Açıklamada işçi hakları konusunda kendini "öncü" ilan eden Migros, maaş artışı konusunda yanıltıcı bilgiler vererek "Bu çalışma koşullarını uygun bulan arkadaşlarımıza kapımız açık" dedi.
250 işçiyi hakları için mücadele ettikleri gerekçesiyle işten atan Migros, "bu süreç hepimizi çok üzmüştür" iddiasında bulundu.
Esenyurt Migros depoya işçileri gözaltına almak için polisin sokulduğu anların görüntüleri!#HaklarıVerMigrosDepo#MigrosBoykothttps://t.co/syJM4gYm5Y pic.twitter.com/TZoRHLaa8R— soL Haber (@solhaberportali) February 9, 2022