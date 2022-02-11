250 işçiyi işten atan Migros'tan ilk açıklama: İşçileri hedef aldılar!

Hakları ve insanca bir ücret talebi için direnen 250 işçiyi işten atan Migros, kendini aklamaya yönelik bir açıklama yaptı, direnen işçileri hedef aldı.

Haber Merkezi

Migros Esenyurt depoda çalışan 250 işçi, hakları için direndikleri gerekçesiyle işten atılmıştı.

Yoğun tepkilerin ve boykot çağrılarının ardından bugün bir açıklama yapan Migros, işçileri "eylemci" diyerek hedef aldı.

Açıklamada işçi hakları konusunda kendini "öncü" ilan eden Migros, maaş artışı konusunda yanıltıcı bilgiler vererek "Bu çalışma koşullarını uygun bulan arkadaşlarımıza kapımız açık" dedi.

250 işçiyi hakları için mücadele ettikleri gerekçesiyle işten atan Migros, "bu süreç hepimizi çok üzmüştür" iddiasında bulundu.

 