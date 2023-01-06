25 yıllık haklı direniş kazanım sağladı: 'Mücadele devam edecek'

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Üsküdar'daki Validebağ Korusu için çıkartılan imar planları ve millet bahçesi projesini oy birliğiyle iptal etti.

Kararda, koru için çıkartılan koruma amaçlı imar planlarının açık bir şekilde korunması gereken alanın tahribatına neden olacağının anlaşıldığı belirtilerek, "Dava konusu planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

Validebağ Korusu'nun talana açılmasına karşı 25 yıldır mücadele eden bölge halkı, bu kararlarla önemli bir hukuki kazanım elde etmiş oldu.

'Mücadele kararlılığımız devam edecek'

Validebağ gönüllülerinden Arif Bilgin'le dava sonuçlarının ardından yaşanacak süreci konuştuk. Dava kararının büyük ihtimalle bir üst mahkemeye taşınacağını söyleyen Bilgin, şöyle konuştu:

"Bunun mutlaka bir istinaf aşaması olacaktır, bir üst mahkemeye başvuru olacaktır, ancak bu oy birliğiyle alınan bir karar. Her iki karar da oy birliğiyle alındı. Zaten yürütmeyi durdurma kararlarımız vardı. Bundan sonra istinaf mahkemesinde farklı bir sonuç çıkacağını düşünmüyoruz.

Ayrıca sonuç ister olumlu ister olumsuz çıksın, biz 25 yıldır bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kararlılığımızı hiç kimse bozamaz. Şimdiye kadar kazandığımız davalar da oldu, kaybettiğimiz davalar da oldu, ama mücadele hiç bitmedi. Bundan sonra da bitmeyecek."

'Kazanımların diğer yerlerde de yaşanması mücadelemiz için önemli'

İstanbul'un diğer yerlerinde yaşanan çevre mücadelelerinde de benzer hukuki kazanımların yaşanmasını dilediğini söyleyen Bilgin, şöyle devam etti:

"Beykoz'da, Çekmeköy'de, Aydos'ta, her yerde benzer mahkeme süreçleri yaşanırsa elimiz çok kuvvetlenecek. Özellikle Aydos çok feci durumda, orada güzelim ormanı mahvettiler. Ancak, mahkeme kararı olumlu ya da olumsuz direnişi sürdürmek önemli. Eğer mahkeme kararı olumlu çıkarsa ve 'Evlerimize çekilelim' dersek, rehavete kapılırsak bu çok yanlış olur. Bu bütün direnişler için geçerli. Ya da mahkeme olumsuz çıktı diye evimize gidersek yine hata olur. Önemli olan direnişi sürdürmek."

'Millet Bahçeleri'nin arkasında büyük rant projesi var'

Validebağ'daki ekolojik saldırılara karşı mücadelede bölge halkına destek olan ve uzun zamandır korudaki atık suyu karışması sonucu yaşanan kirlenmeye karşı mücadele eden TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi Başkanı Selahattin Beyaz, son hukuki kazanımların ardından değerlendirmelerde bulundu.

Beyaz, Validebağ'da 25 yıldır süren talan ısrarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Millet Bahçeleri projelerinin arkasındaki büyük ranta değindi.

Beyaz şöyle konuştu:

"Bu tip yeşil ortak yaşam alanlarının yapılaşmaya dönüşmesi 'Millet Bahçesi' adı altında yapılıyor. 80 milyon metrekarelik bir Millet Bahçesi öngörüyorlar tüm Türkiye'de. Büyük rant var. Yaklaşık 10-12 milyar dolar mertebesinde bir yatırım bedeli gerekiyor. Millet Bahçeleri yalnızca yeşil alan oluşturma amaçlı değil, oraları aynı zamanda yapılaşmaya da açıyorlar.

Dolayısıyla Validebağ da çok önemli. O bölgeyi önce Millet Bahçesi'ne çevirip içerisinde kafeterya, lokanta açıp daha sonra daha sonra yapılaşmaya açma niyeti var.

Validebağ, şu ana kadar korunabilmiş, iyi korunmuş, bölge halkı tarafından kıymetli bulunan büyük bir alan. Kentin ortasında bulunan böyle büyük alanlar kalmadı artık. Dolayısıyla iktidar burayı ranta açmak istiyor. Korunun hemen yanında Taş Yapı inşaatları da var, korunun sınırına dayandı o inşaatlar. Villalar da yapılmıştı hastane tarafında.

Millet Bahçeleri hiç masum projeler değil. Mesela Aydos'un ihalesine baktığımızda, önce yüzde 3 gibi bir yapı stok alanı gibi gözüküyor, ama daha sonra bu alan boyutu çoğalıyor. Sonunda büyük bir yapılaşmaya dönüşüyor. İstanbul dışındaki illerde bulunan Millet Bahçeleri'ne baktığımızda bir yıl sonra teslim edilmiş Millet Bahçeleri, bir yıl sonra Millet Bahçesi'nde lokanta, kafeterya yapılması yönünde ihalelerle o bölgeyi artık doğal yaşam alanı değil de ranta dönüşebilecek alana dönüştürüyorlar.

Validebağ aynı zamanda yalnız insanların kullanımı anlamında değil, orada birçok canlının da yaşadığı bir ekolojik yaşam alanı. İçinde küçük de olsa geçen bir dere var. Dereyi su kaynağı olarak kullanan canlılar var. İnsanın diğer canlılarla birlikte yaşadığı ortak bir yaşam alanı. Böyle bir yerin rant alanına dönüştürülme arzusu, Türkiye'deki diğer pratiklerle de gösteriyor kendisini.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası olarak, Validebağ'da ve Türkiye'nin diğer yerlerinde de buna benzer ekolojik yıkımlara karşı mücadelede yer alıyoruz."