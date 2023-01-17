25 futbolcuya şike soruşturması!

Hollanda kamu yayın kuruluşu NOS, 6'sı en üst lig Eredivisie'de olmak üzere toplam 25 futbolcunun bahis kurallarına aykırı davrandığını duyurdu. Bazı isimlerin kendi maçları ile mücadele ettiği ligdeki karşılaşmalara bahis yapıldığı tespit edildi.

NTV Spor'da yer alan haberde, NOS, şike iddialarını araştırmak üzere kurulan Spor Bahisleri İstihbarat Birimi'nden (SBIU) elde ettiği belgeyi yayınladı. Hollanda Futbol Federasyonu da (KNVB) iddiaları doğruraken; 25 oyuncunun yasa dışı bahis olayına karıştığı bildirildi.

Bahis skandalına karışan 25 ismin 6'sının en üst lig Eredivisie'de, 19 ismin ise bir alt ligde mücadele ettiği ortaya çıktı.

Etik kuralları ihlal eden oyuncular için savcılık soruşturma başlattı.(SBIU)'nun, 12'si uluslararası olmak üzere 40 ihbarı değerlendirdiği ve bazı futbolcuların hem kendi maçlarına hem de takımlarının bulunduğu ligler içindeki maçlara bahis yaptığını tespit ettiği kaydedildi.

Federasyon, SBIU'dan bahis yapan futbolcuların isimlerini istedi. KNVB, ceza kararlarını isimlerin gelmesinin ardından açıklayacak.