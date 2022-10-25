25 Ekim Güneş Tutulması başladı

2022 yılında Türkiye’den gözlemlenebilecek tek güneş tutulması başladı.

Bugün gerçekleşen ve ‘parçalı tutulma’ niteliğinde olana tutulma, Avrupa, kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın batısından izlenebiliyor.

Türkiye’de gözlendiğinde Güneş’in yaklaşık yüzde 50’si Ay tarafından örtülecek ve tüm tutulma yaklaşık 3 saat sürecek.

Türkiye saati ile 12.40 – 15.05 arasında meydana gelecek olan bu tutulmanın maksimum evresi saat 13.50’de meydana gelecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 50’si örtülmüş olacak.

İstanbul'da ise maksimum örtünme saat 13.47'de yaşanacak.

Türkiye’den gözlenebilecek bir sonraki en yakın Güneş Tutulması2 Ağustos 2027 tarihinde parçalı tutulma olarak gerçekleşecek ve Güneş diskinin yaklaşık yüzde 80’i örtülecek.