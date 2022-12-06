243 işçi işten çıkarılmıştı: TKP'den maden sahası önüne ziyaret

Balıkesir'in Balya ilçesinde, Eczacıbaşı Holding bünyesinde madencilik alanında faaliyet gösteren Esan Holding ve taşeron firmaları 243 maden işçisinin işine son verdi.

TKP Balıkesir örgütü işten atılan işçilerin maden sahası önünde başlattığı direnişi ziyaret etti.

İşçiler maden sahasında "jeolojik nedenlerle üretime ara verileceği" gerekçesiyle işlerine son verildiğini ama işine son verilen 243 işçinin işyerinde örgütlenme gerçekleştiren Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler olduğunu belirtti. Ayrıca işçiler yaklaşık 10 yıldır bu sahada benzer şartlarda üretim gerçekleştirildiğini dolayısıyla ileri sürülen jeolojik gerekçelerin doğru olmadığını söyledi.

Çalışma koşulları çok ağır

Maden sahasında Esan Holding altında Sargın, Makner, Aselmak, Karmak gibi yaklaşık 10 taşeron firma çalışıyor. Yine işçilerin belirttiğine göre özellikle taşeron firmalarda çalışma koşulları Esan kadrosunda çalışan işçilere göre çok daha ağır, yemekler kalitesiz ve yetersiz, yatakhane ve çamaşırhane şartları çok sağlıksız. İşçiler işten atılan sendikalı işçilerin işe alınmasını ve tüm işçilerin Esan Holding kadrosuna geçirilmesini ve aynı şartlarda çalıştırılmasını talep ediyor.

İşçiler sadece bir üretim sahasında bu gerekçeyle üretime ara verildiğini ama diğer onlarca sahada üretimin sürdüğünü işten çıkarılan deneyimli ve sendikalı işçiler yerine, daha kötü şartlarda çalışmayı kabul eden deneyimsiz işçilerin işe aldığını anlatıyor.