24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde ölü bulundu

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz'den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı. Eve giren yakınları Öz'ün hareketsiz yattığını gördü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dilan Eylem Öz'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.