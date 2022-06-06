24 kişiyi öldüren Hizbullah tetikçilerini serbest bırakmışlar: 'İsteseydim çok polis öldürürdüm'

Batman’da yakalanan ve 24 vatandaşı öldürdükleri ve 31 vatandaşı yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan Hizbullah tetikçileri Mustafa Bozkurt, İbrahim Gürceğiz, Abdulkadir Aktaş, Ekrem Kılavuz, Bilal Çetiner ve Mehmet Emin Sabaz’ın mahkumiyet kararlarına itiraz etmelerinin ardından serbest bırakıldıkları ortaya çıktı.

Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, Kemal Türk, Namık Değer, Şeyhmus Aziz, Mehmet Veysi Gülmez, Ahmet Artık, Turan Ateş, Ramazan Çetal, Mehmet Salih Ulu, Vahdettin Tüzer, Cesim Maslak, Keramet Bingöl, Nurullah Atılgan, Siraç Yıldız, Cevdet Yıldırım, Aytekin Oral, Salih Sabutekin, Rıdvan Yabancı, Recep Oyur, Ali Gaffar Okkan, Sabri Kün, Selahattin Baysoy, Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi ve Atilla Durmuş’un şehit edilmesi, 31 kişinin de yaralanması eylemlerinde bizzat silah kullandıklarının sabit olması nedeniyle mahkûmiyet kararlarının oy birliğiyle onanmasına hükmedilen sanıkların 2019’da yargılandıkları mahkemeye başvurup adil yargılanmadıkları için yeniden yargılanma talebinde bulunmaları üzerine tahliyelerine karar verildi.

'Galip gelecek olan Hizbullahtır'

24 kişinin ölümüne sebep olan Hizbullah tetikçilerinden İbrahim Gürceğiz, Hizbullah’ın hizmetçisi olduğunu belirterek, “Binlerce canım olsa düşünmeden feda ederim. Ben bilinçli, profesyonel Hizbullahçıyım. Yüce Allah’ın selamıyla sözlerimi bitiriyorum. Galip gelecek olan Hizbullah’tır” ifadelerini kullandı.

'İsteseydim çok polis öldürürdüm'

Tetikçi Mustafa Bozkurt ise “Ben Hizbullahi olduğum için yakalandığım gece evimde iki kaleşnikof tüfek vardı. Filistin’deki Yahudi saldırısı gibi yüzü maskeliler bana ateş etti. Ben bir Hizbullahiye yakışır şekilde gün ışıyınca teslim oldum. İsteseydim çok polis öldürürdüm. Ölümden korkmuyorum. Çünkü tek arzum Allah’a kavuşmaktır” dedi.

'Beni öldürmelerine Allah izin vermedi'

Tetikçi Ekrem Kılavuz ise, “Hizbullahi cemaat Allah’ın askeri olan bir cemaattir. Bu uğurda bin canım olsa feda ederim. Yüce Allah’ın bize verdiği emirleri yerine getirdiğimiz için bize zulüm yapıldı. Bunun şikâyetini ahiret de yüce rabbimize yapacağız. Teslim olduğum halde ateşi kesmediler. Amaçları beni öldürmekti, ama Allah izin vermedi. Ben Hizbullah’ın hizmetçisiyim” diye konuştu.

Adil yargılanmadık dediler tahliye edildiler

24 vatandaşın ölümüne, 31 kişinin de yaralanması eylemlerinde bizzat silah kullandıklarının sabit olması nedeniyle mahkûmiyet kararlarının oy birliğiyle onanmasına hükmedilen sanıklar 2019’da yargılandıkları mahkemeye başvurup adil yargılanmadıkları için yeniden yargılanma talebinde bulundu.

6 tetikçinin, adil yargılanma hakkının ihlal edildiği, savunma haklarının kısıtlandığı ve AİHM normlarına göre davalarının makul süre zarfında sonuçlandırılmadığı için hak kaybı yaşadıkları için yargılamanın yenilenmesi kapsamında oy birliğiyle tahliyelerine karar verildi.