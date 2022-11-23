24 Kasım raporu: Öğretmenlerin yüzde 83'ü yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Eğitim-İş, 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne ilişkin 16 bin öğretmenin görüşünü aldığı, öğretmenlerin eğitim çalışanlarının sosyo-ekonomik durumları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na (ÖMK) ilişkin bir anket hazırladı.

Açıklanan rapora göre; araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 83’ü toplam aylık hane gelirlerinin yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade etti.

Eğitim çalışanlarının yaklaşık yüzde 91’i ÖMK’nın yıllardır talep ettiği kanun hayalinden uzak olduğunu değerlendirirken öğretmenlerin yaklaşık yüzde 92’si ÖMK’nın kariyer imkânı getirmediğini ifade etti.

Öğretmenlerin yüzde 38'i hiç tatile gitmiyor

Eğitim çalışanlarının yaklaşık yüzde 38’inin hiç tatile gidemediği, yüzde 57’sinin yılda bir kez tatil yapabildiği, sadece yüzde 4’ünün ise yılda birden fazla kez tatil yapabildiği raporda yer aldı.

Buna göre; aylık geliri 35 bin - 45 bin TL arasında olanların yüzde 24’ü, 45 bin TL ve üzerinde olanların yüzde 22’si, yılda birden fazla kez tatile gidebilirken, bu oran bin TL ve altında olanlarda ve 10001-15000 TL arasında olanlarda yüzde 2 olarak kaldığı görüldü.

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 74’ünün tatilini genellikle evinde ya da köyünde geçirdiği belirtirken, bu gruptaki eğitimcilerin; yüzde 47’si hiç tatile gidemediğini, yüzde 51’si yılda bir kez, sadece yüzde 1.5’i ise birden fazla kez tatile gittiğini belirtti.

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının neredeyse tamamı yüzde 99,77’si eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin yetersiz olduğunu söyledi.

Yüzde 86'si kira ödemekte zorlanıyor

Araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 85,58’i yüksek kira artışları nedeniyle kiralarını ödemekte zorlandıklarını anlattı.

Eğitim çalışanlarının sadece yaklaşık yüzde 2’si hayalinin gerçekleştiğine inanırken, araştırmaya katılan eğitim çalışanlarının yüzde 99’dan fazlası öğretmenlik mesleğinin saygınlığının azaldığını düşünüyor. (ANKA)