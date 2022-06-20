'230 ceset saydım, bu hayatımız boyunca gördüğümüz sivillere yönelik en ölümcül saldırı'

Etiyopya'da dün ülkenin Oromia bölgesindeki bir saldırıda 200'den fazla Amharalı'nın öldürüldüğü belirtildi. 110 milyondan fazla nüfusu olan Etiyopya'nın en kalabalık ikinci etnik grubu Amhara halkı.

Hükümet tarafından atanan Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu Pazar günü federal hükümeti sivillerin öldürülmesine “kalıcı bir çözüm” bulmaya ve onları bu tür saldırılardan korumaya çağırdı.

Associated Press'e verdiği demeçte Abdul-Seid Tahir adlı bir bölge sakini “230 ceset saydım. Korkarım ki bu, hayatımız boyunca gördüğümüz sivillere yönelik en ölümcül saldırı. Onları toplu mezarlara gömüyoruz ve hâlâ ceset topluyoruz. Federal ordu birimleri şimdi geldi, ancak ayrılırlarsa saldırıların devam edeceğinden korkuyoruz.” dedi.

Associated Press'e konuşan tanıklar katliamdan dolayı Oromo Kurtuluş Ordusunu (OLA) sorumlu tuttu. Oromia bölgesel hükümeti de yaptığı açıklamada, OLA'yı suçladı.

OLA sözcüsü Odaa Tarbii'yse iddiaları yalanladı. AP'ye gönderdiği bir mesajda Tarbii, "Bahsettiğiniz saldırı, rejimin askeri ve yerel milisleri tarafından son saldırımızın ardından Gimbi'deki kamplarından geri çekilirken gerçekleşti" dedi.

OLA sözcüsü, "Saldırılar gerçekleştiğinde savaşçılarımız daha o bölgeye ulaşmamıştı bile.” diye ekledi.