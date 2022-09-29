23 gündür kayıptı: Cesedi kuyuda bulundu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 2019 yılından beri bir inşaat alanındaki barakada tek başına kaldığı öğrenilen Kazım Tan 5 Eylül günü ortadan kayboldu. Akrabaları önce farklı şehre gittiğini düşündü ardından 13 Eylül günü polise gidip kayıp başvurusunda bulundu.

İddiaya göre Kazım Tan kaybolmadan hemen önce bir arkadaşına domates toplamaya gideceğini söylemişti. Tan’ın kaldığı inşaat alanının yakınlarında kendi imkanlarıyla yetiştirdiği domates bahçelerinde inceleme yapıldı. Tan’ın 5 Eylül günü öğleden sonra orada domates toplarken çukura düştüğünü tespit edildi.

Kuyunun dibinde Kazım Tan’ın cesedine ulaşıldı. Derinliği 6 metreyi bulan kuyudan çıkarılan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazım Tan’ın düştüğü kuyunun açık kalmasıyla ilgili ihmalin olup olmadığı araştırılıyor. (İHA)