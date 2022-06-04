23 eser kayıp: 'Hangileri olduğunu bilmek kamuoyunun hakkı'

Devletin elindeki 23 eser "kayboldu". Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü, söz konusu eserlerin durumuna ilişkin arşiv belgelerine ulaşılamadığını, bunların ne zaman ve nereye devredildiğine ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuyla ilgili CİMER’e "Kaşıkçı Elması, Dolmabahçe’de 92 kilogram altın vazolar, Zeugma’da 9 milyon dolar değerindeki 10 eser, MSÜ Müzesi’nde 404 eser, Resim ve Heykel Müzesi’nde 250 milyon dolar değerinde 302 tablo ve Batman Müzesi’nde 20 altın sikkenin kaybolduğu iddiası doğru mudur? Bu eserler hangileridir? Akıbetleri ne olmuştur? Son 10 yılda kaç eser müzelerden kaybolmuştur?" sorularını yöneltti.

'Arşiv belgelerine henüz rastlanmadı'

CİMER bu sorulardan sadece MSGSÜ ile ilgili olana yanıt verdi. CİMER, başvuruyu üniversiteye de iletti. Bu kapsamda MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü, soruları şöyle yanıtladı:

"Mahut 404 eserden 377 adedinin, ülkemizin 1950-1960 yılları arasında güzel sanatları Anadolu’ya yaygınlaştırma politikası çerçevesinde; bakanlık emriyle Ankara ve İzmir Resim-Heykel Müzeleri’ne, devlet sanat galerilerine ve çeşitli kamu kurumlarına verildiği, bahse konu eserlerin listeleri ve teslim belgeleri dahil olmak üzere, tüm detayların arşivde mevcut olduğu, lakin 23 adet eserin akıbetine ilişkin arşiv belgelerine henüz rastlanmadığından bunların ne zaman ve nereye devredildiğine ilişkin arşiv çalışmalarının devam ettiği, konuyla ilgili geçmiş yıllarda soruşturma açıldığı ve üniversitemizin soruşturmanın ve eserlerin hâlen takipçisi olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen uzman kişilerden oluşan inceleme komisyonu ile beraber müzede çalışmalara devam edildiği, belirtilmiştir."

'Hangileri olduğunu bilmek kamuoyunun hakkı'

Bulut, konuya dair şunları söyledi:

"Arşiv belgesi olmayan, yurtdışına kaçırılan, çalınan eserlerle tarihi mirasımız eriyor. Müzelerden tarihi eserler kayboluyor. Raporlara ‘kayıp’ olarak yansıyan eserlerin nerede olduğu, ne zaman, nasıl kaybolduğu bilinmiyor. Sorumlusu bile belli değil. 23 eserin akıbetine yönelik arşiv belgesi bile yok. Kamuoyunda, müzelerden çok sayıda eserin kaybolduğuna dair ciddi bir inanış var. Kültür Bakanlığı’nın görevi bu eserleri bulmak. Soruşturmayı zamana yayıp unutturmak değil!"

Bulut, CİMER üzerinden Bakanlığa bir kez daha 23 eseri sorarak, "Hangileri olduğunu bilmek kamuoyunun hakkı" dedi.