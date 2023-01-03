22.00'den sonra içki satışına uygulanan cezaya zam: Üst sınır 1 milyon 60 bin TL

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, gece saat 22:00'den sonra içki satışına yönelik uygulanan cezanın 1 milyon 60 bin TL’ye kadar zamlandığını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Aybaş, ceza zammına ilişkin detayları paylaştı. Buna göre ceza alt limiti 215 bin 337 TL, ceza üst limiti ise 1 milyon 60 bin TL'ye yükseldi.

AKP’nin 2020 yılının Ekim ayında Meclis’ten geçirdiği kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.