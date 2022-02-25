22 yaşındaki Melike Baki, yurt odasında ölü bulundu

Denizli'de üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Melike Baki, kaldığı öğrenci yurdunda ölü olarak bulundu.

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Yunusemre Mahallesinde bulunan bir üniversite yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan ve üniversite okumak için Denizli’ye giden Melike Baki'nin, kaldığı yurtta cansız bedeni bulundu.

Yurt yetkililerin polis ekiplerine haber vermeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Melike Baki'nin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.