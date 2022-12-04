22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 22. Uluslararası Antalya Piyano Festivali dün yapılan açılış konseriyle başladı. Açılış konserinde Almanya'dan gelen performans sanatçıları Stephan Weh ve Marcel Dorn'dan oluşturduğu Pianotainment grubu sahne aldı.

Aynı zamanda kent merkezinde Üç Kapılar olarak bilinen Hadrian Kapısı ve Attalos Heykeli önünde yapılan konserlerle de halkla buluşan festivalin açılış konserine Antalyalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sekiz gün sürecek festivalde Antalyalı sanatsever için bir çok konser yer alıyor. Yerli ve yabancı sanatçıları yer aldıkları konserler Atatürk Kültür Merkezi'nin Aspendos Salonu'nda gerçekleşiyor. Dün Stephan Weh ve Marcel Dorn'dan oluşturduğu Pianotainment grubunun konseri ile açılış yapan festivalin programı şu şekilde:

4 Aralık Pazar Saat 20.30: Robert Lakatos Quartet

7 Aralık Çarşamba Saat 20.30: Tanini Tiro

9 Aralık Cuma Saat 20.30: Evrim Turan Şef Gints Glinka ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası

10 Aralık Cumartesi Saat 20.30: Diego Valdiva

11 Aralık Pazar Saat 20.30: Ufuk & Bahar Dördüncü