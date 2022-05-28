21 yıl önce kaybolan Ayşe Kavak'a ait kemikler kuyuda bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Yılanlı Dağı mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, içinde su bulunmayan kuyuda kemik parçaları görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya inen ekipler, kemik parçalarıyla birlikte kadın çantası buldu. Çantada, 2001 yılında kaybolan ve kayıp ilanı verilen Ayşe Kavak'a (47) ait kimlik bulundu.
DHA'nın haberine göre, polisin incelemesinin ardından kemikler otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Öldürüldüğü düşünülen kadının cinayet şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.