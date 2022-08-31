21. UZ Basın Şenliği: Almanya NATO'dan, NATO Almanya'dan dışarı!

Alman Komünist Partisi (DKP)’nin haftalık yayın organı Unsere Zeit'ın geleneksel Basın Şenliği Berlin'de 21'inci kez hayata geçirildi.

Sosyalistlerin Almanya'daki en yığınsal açık hava şenliği olma niteliği taşıyan UZ Basın Şenliği’ne binlerce kişi katıldı.

21'inci kez düzenlenen şenlik, pandemi sonrasının güçlükleri yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor koşullarda örgütlendi.

Şenlik için Rusya Federasyonu'ndan davet edilen komünist partilere Alman makamları tarafından vize verilmedi. Benzer bir güçlük Irak Komünist Partisi için de geçerli oldu.

Geçen yıllara oranla görece daha kısıtlı bir mekanda örgütlenen festival, Berlin Rosa Luxamburg Meydanı gibi oldukça dar bir alanda yapılmak zorunda kaldı.

Festivalin mottosu Barış ve Dayanışma olarak belirlenirken, NATO saldırganlığını merkeze koyan pek çok etkinlik düzenlendi.

DKP'nin NATO karşıtlığını ifade ettiği ''Almanya NATO'dan, NATO Almanya'dan dışarı!'' sloganı sözü geçen etkinliğinin asıl mottosu olarak anlam kazandı.

NATO'nun saldırgan ve yayılmacı pozisyonunun sıcak emperyalist çatışmaların ortaya çıkmasında ne derecede etkili olduğuna dair sunumlar yapıldı.

Venezuela Komünist Partisi adına Corolus Wimmer'in ''Venezuela'da Ne Oluyor?'' sunumunda, Bolivarcı devrimin ciddi bir krizde olduğu, Chavez'den farklı olarak Maduro'nun sözü edilen çizginin dışına çıktığı belirtildi.

Wimmer'in ülkedeki durumu betimlerken “Maduro yönetimi ulusal burjuvazi ile diyalog halinde, başka ülkelerdeki işçi sınıfı düşmanı iktidarları ile diyalog halinde, ordu ile diyalog halinde ama emekçiler ile diyalogdan uzak.” ifadelerini kullandı.

UZ Basın Şenliği'ne katılan 28 komünist ve işçi partisinden biri de Türkiye Komünist Partisi oldu. TKP şenliğe ''Ne NATO saldırganlığı, ne Rus milliyetçiliği: Tek çözüm Sosyalizm'' pankartı ile katıldı.