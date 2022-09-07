'2,1 milyon havacılık personeli alınacak'

Hürriyet gazetesinin havacılık yazarı Uğur Cebeci, gelecek 20 yılda ticari havayolları için 2 milyon 100 bin yeni personele ihtiyaç olacağını yazdı.

"Elbette bunlar içinde pilot ihtiyacı, bakım teknik personeli ve kabin memuru gibi çalışanların sayıları ürkütücü boyutlara çıkacak" diyen Cebeci, şu bilgileri paylaştı:

"Başta Boeing olmak üzere uçak imalatçılarından başlayarak geniş çapta sistemli tedbir alınması ve kalifiye personel yetiştirilmesinin hızlandırılması isteniyor.

Havacılık dünyasındaki personel ihtiyacı sadece geçen yıla göre yüzde 3.4 arttı. Dünyanın bazı bölgelerinde havacılık personeline olan ihtiyaç tahminleri çok üzerinde gelişiyor. Boeing araştırmasında gelecek 20 yılda ticari havayollarının kalifiye personel ihtiyacı 2.1 milyon kişiyi bulacak. İhtiyacın yarısından fazlasının Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan geleceği tahmin ediliyor."

"Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde gelecek 20 yılda bakın nasıl bir ihtiyaç listesi çıkıyor." diyen Cebeci, bu dağılımın 602 bin pilot, 610 bin uçak bakım teknisyeni, 899 bin kabin ekibi şeklinde olduğunu belirtti.

