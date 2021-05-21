21 Mayıs: Büyük Çerkes Sürgünü'nün 157. yılı

Bugün Büyük Çerkes Sürgünü'nün yıldönümü.

1864, Kafkasya'nın kadim halklarından Çerkeslerin büyük bir saldırganlıkla Rus Çarlığı tarafından topraklarından zorla çıkarıldığı yıl olarak tarihe geçti. Bölgeye hakim olmaya çalışan Rus Çarlığı, bu "söz dinlemez asi halkı" adeta yok etmeye karar vermişti.

Çerkesler 21 Mayıs'ı bu trajedinin yıldönümü olarak kabul ettiler.

Benzer başka durumlarda olduğu gibi, ölenlerin sayısı net olarak bilinmiyor. Kimi doğrudan katliamlarda, kimi sürgün yollarında, kimi gittikleri yerlerde yüzbinlerce Çerkes hayatını kaybetti.

Yaşananlar edebiyatla, müzikle, tanıklıklarla dilden dile aktarılarak bugünlere kadar geldi.

Bugün ülkemizde de bu sürgün dolayısıyla Türkiye'ye gelmiş çok sayıda Çerkes yurttaş yaşıyor.

Abhazya Devlet Sanatçısı ve kültür elçisi Gülcan Altan bugünün anısına soL'a yolladığı mesajde duygularını şu şekilde aktardı:

"Şiş nani" Abhazca sürgün ninnisi...Anne zorla bindirildikleri gemide kucağında ölen yavrusunu alıp denize atmasınlar diye günlerce bu ninniyi söyler..Bebekten kokular gelmeye başlayınca denize atarlar...

Tarihin büyük soykırımlarından 21 Mayıs 1864 Çerkes Soykırım ve Sürgün gününün 157.yılında bu kadim kültürün sahibi olan halkın başına gelen bu acıyı unutmadığımızı ve halkların özgürlüğünü savunduğumuzu, bunun için mücadele ettiğimizi belirtmek isterim..

"NART'LATIN ATEŞİ SONSUZA KADAR YANACAK"