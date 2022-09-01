21 isim hakkında suç duyurusu

Gelecek Partisi, ülkücü mafya Sedat Peker'in video ve Twitter hesaplarından yaptığı açıklamalardaki iddialara ilişkin olarak, 21 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gelecek Partisi, Süleyman Soylu, Nurettin Canikli, Mehmet Ağar, Korkut Eken, Tolga Akar, Erkam Yıldırım, Süleyman Özışık, Hadi Özışık, Metin Külünk, Sadık Soylu, Sezgin Baran Korkmaz, Abdurrahman Veyis Ateş, Korkmaz Karaca, Mine Tozlu Sineren, Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu, Salih Orakçı, Ünsal Ban, Ertunç Laçinel, Recep Çörekçi ile videolar ve @delicavus_nth kullanıcı isimli twitter adresinde yazıl olan açıklamalar incelendiğinde ve gerekli araştırmalar yapıldığında savcılığın re’sen tespit edeceği diğer kişiler, ismi geçen bürokratlar ve devlet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Sedat Peker ait olan Youtube hesabında ve @delicavus_nth kullanıcı isimli twitter adresinde yazılı olan açıklamalar neticesinde savcılığın yapacağı araştırmalar neticesinde tespit edilecek tüm kişiler hakkında üzerlerine atılı örgüt kurma ve yönetme, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu kaçakçılığı, cinsel saldırı, insan öldürme, tehdit, silah kaçakçılığı ve tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılması, şüpheli Nurettin Canikli ile ilgili yukarıda açıklanan hususlar ışığında isnat olunan suçların araştırılarak belirtmiş olunan ve savcılıkça tespit edilecek diğer suçlardan kamu davası açılmasına, görevleri olmadığı halde karıştıkları suçlar neticesinde ismi geçen bakanlar ve milletvekilleri hakkındaki soruşturmanın da genel hükümlere göre yürütülerek soruşturma sonucunda hazırlanacak fezlekenin derhal TBMM başkanlığına gönderilmesi, tüm şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konulması, tüm şüpheliler hakkında delillerin karartılmasını ve şüphelilerin kaçmasını engellemek için adli kontrol tedbirlerinin uygulanması, cezalandırılmalarını temin amacıyla gerekli soruşturmanın ivedilikle ve etkin şekilde yapılmasına karar verilmesi talep edildi.