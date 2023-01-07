2023'ün ilk Semt Evi Okmeydanı'nda açılıyor

#2023yeniyıl'ın ilk semt evini yarın #İstanbul #Okmeydanı'nda açıyoruz!



Gelin pisliğe batmış bu düzene karşı; iyiyi, doğruyu, güzeli emeğimizle omuz omuza birlikte var edelim!



Tüm İstanbul halkı açılışımıza davetlidir! #TKPGelirHerşeyDeğişir https://t.co/SCgIUVUI3x