2023'ün ilk Semt Evi Okmeydanı'nda açılıyor

Okmeydanı Semt Evi Pazar günü 15.00'da açılıyor.

Haber Merkezi

TKP'nin Semt Evleri ülkenin her köşesinde açılmaya devam ederken, 2023 yılının ilk Semt Evi Pazar günü Okmeydanı'nda açılıyor.

İstanbul, Okmeydanı Semt Evi, Pazar günü saat 15.00'da TKP Parti Meclis Üyesi Aydemir Güler ve Tiyatro Sanatçısı Ender Yiğit'in katılımıyla açılacak.

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