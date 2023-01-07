2023'ün ilk Semt Evi Okmeydanı'nda açılıyor

TKP'nin Semt Evleri ülkenin her köşesinde açılmaya devam ederken, 2023 yılının ilk Semt Evi Pazar günü Okmeydanı'nda açılıyor.
İstanbul, Okmeydanı Semt Evi, Pazar günü saat 15.00'da TKP Parti Meclis Üyesi Aydemir Güler ve Tiyatro Sanatçısı Ender Yiğit'in katılımıyla açılacak.
#2023yeniyıl'ın ilk semt evini yarın #İstanbul #Okmeydanı'nda açıyoruz!— TKP (@tkpninsesi) January 7, 2023
Gelin pisliğe batmış bu düzene karşı; iyiyi, doğruyu, güzeli emeğimizle omuz omuza birlikte var edelim!
Tüm İstanbul halkı açılışımıza davetlidir! #TKPGelirHerşeyDeğişir https://t.co/SCgIUVUI3x