2023’te otoyol ve köprü ücretlerine zam yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararı aldıklarını duyurdu.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yaptığı konuşmasında, 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararı aldıklarını açıkladı.

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