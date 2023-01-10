AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yaptığı konuşmasında, 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararı aldıklarını açıkladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
2023’te otoyol ve köprü ücretlerine zam yok
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararı aldıklarını duyurdu.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarıyla yaptığı toplantı sonrasında yaptığı konuşmasında, 2023 yılı boyunca otoyol ve köprü ücretlerini artırmama kararı aldıklarını açıkladı.