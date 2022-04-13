2022'nin ilk üç ayında en az 347 işçi hayatını kaybetti!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, yılın ilk üç ayının iş cinayetleri tablosunu açıkladı.

"Yüzde 67’sini ulusal basından; yüzde 33’ünü ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla 2022 yılının ilk üç ayında (Ocak ayında 120, Şubat ayında 109, Mart ayında 118 olmak üzere) en az 347 işçi hayatını kaybetti" denilen raporda yer alan bazı veriler şöyle:

2022 yılının ilk üç ayında iş cinayetlerinin istihdam biçimlerine göre dağılımına baktığımızda 312 ücretli (işçi ve memur) ve 35 kendi nam ve hesabına çalışan (çiftçi ve esnaf) hayatını kaybetti. Yani ölenlerin yüzde 90’ını ücretliler yüzde 10’unu ise kendi nam ve hesabına çalışanlar oluşturuyor…

2022 yılının ilk üç ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle: İnşaat, Yol işkolunda 54 işçi; Taşımacılık işkolunda 45 işçi; Tarım, Orman işkolunda 33 emekçi (18 işçi ve 15 çiftçi); Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 30 emekçi; Metal işkolunda 27 işçi; Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 27 işçi; Belediye, Genel İşler işkolunda 26 işçi; Konaklama, Eğlence işkolunda 15 işçi; Savunma, Güvenlik işkolunda 13 işçi; Madencilik işkolunda 12 işçi; Tekstil, Deri işkolunda 10 işçi; Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 9 işçi; Enerji işkolunda 8 işçi; Petro-Kimya, Lastik işkolunda 8 işçi; Ağaç, Kâğıt işkolunda 5 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi; Basın, Gazetecilik işkolunda 3 işçi; Çimento, Toprak, Cam işkolunda 2 işçi; Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçiElimizdeki veriler ışığında çalıştığı işkolunu belirleyemediğimiz 15 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk üç ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, Servis Kazası nedeniyle 63 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 63 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 48 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 48 işçi; Covid-19 nedeniyle 39 işçi; İntihar nedeniyle 21 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 13 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 13 işçi; Şiddet nedeniyle 11 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 10 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 7 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 10 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk üç ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 25 kadın işçi ve 322 erkek işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk üç ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle: 14 yaş ve altı 1 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 5 çocuk/genç işçi, 18-27 yaş arası 39 işçi, 28-50 yaş arası 176 işçi, 51-64 yaş arası 81 işçi, 65 yaş ve üstü 23 işçi, Yaşını bilmediğimiz 22 işçi hayatını kaybetti…

2022 yılının ilk üç ayında 18 mülteci/göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu işçilerin geldikleri ülkelere bakarsak: 8 işçi Suriyeli; 2’şer işçi Afganistan, İran ve Özbekistanlı; 1’er işçi Endonezya, Pakistan, Rusya ve Sırbistanlı...

2022 yılının ilk üç ayında iş cinayetlerinde ölenlerin 13’si (yüzde 3,74) sendikalı işçi, 334’ü ise (yüzde 96,26) sendikasız. Sendikalı işçiler tarım, gıda, madencilik, kimya, tekstil, büro, eğitim, ticaret, metal, inşaat, taşımacılık, sağlık, güvenlik ve belediye işkollarında çalışıyordu.

2022 yılının ilk üç ayında Türkiye’nin 66 şehrinde ve yurtdışında yedi ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit ettik: 60 ölüm İstanbul’da; 23 ölüm Kocaeli’nde; 17 ölüm İzmir’de; 13 ölüm Bursa’da; 11’er ölüm Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa’da; 10’ar ölüm Aydın, Denizli ve Mersin’de; 8’er ölüm Antalya, Balıkesir ve Muğla’da; 7’şer ölüm Adana, Gaziantep, Sakarya ve Samsun’da; 6’şar ölüm Çanakkale, Konya ve Zonguldak’ta; 5’er ölüm Manisa ve Trabzon’da; 4’er ölüm Adıyaman, Batman, Çorum, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Malatya’da; 3’er ölüm Artvin, Bolu, Kırıkkale, Mardin, Niğde ve Yalova’da; 2’şer ölüm Bartın, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, Karabük, Kütahya, Tekirdağ ve Uşak’ta; 1’er ölüm Afyon, Aksaray, Ardahan, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Giresun, Iğdır, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Ordu, Rize, Siirt, Sinop, Sivas ve Tokat’ta: 8 ölüm Yurdışında (2’si Kuzey Kıbrıs, 1’er Azerbaycan, Çin, Dominik, Irak, İsrail, Rusya) meydana geldi...