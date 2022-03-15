2022'de yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar almış

Gayrimenkul firması Satış Müdürü Hakan Sabbağ, şubatta yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 54,9’luk artışla 4.591 adede ulaşıldığını, bu alanda tüm zamanların şubat ayı rekoru kırıldığını söyledi.

Sabbağ, Türkiye’den vatandaşları en çok konut alan üçüncü ülkenin Rusya olduğunu belirterek, ocak-şubat döneminde yabancılara satılan her 100 konutun 11’ini Rusların aldığını ifade etti.

Rusların ilk iki aydaki pazar payı arttı

Hakan Sabbağ, ilk 2 ayda yabancılar tarafından alınan konut sayısının 8.873 olduğunu belirterek, en çok konutu İran ve Irak vatandaşlarının aldığını bildirdi.

Rusların, uzun zamandır Türkiye’den en çok konut alan milletler sıralamasında üçüncü basamakta olduğunu dile getiren Sabbağ, “İlk 2 aydaki 8.873 adedin 988’i (yüzde 11,1) Ruslara satılmış. Yani ilk 2 ayda yabancılara satılan her 100 konuttan 11’i Ruslar almış.” şeklinde konuştu.

Sabbağ, ilk iki ayda Ruslar tarafından alınan konut sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,4 artış gösterdiğini, pazar paylarının artarak sürdüğünü söyledi.

Batılı ülkeler tarafından yüksek gelirli Rus vatandaşlarına uygulanan ambargodan bahseden Sabbağ, bu nedenle önümüzdeki süreçte Türkiye’ye yatırım yapan Rusya vatandaşı sayısının artmasını beklediklerini belirtti.