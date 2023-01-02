2022'de fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan oldu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Bayraktar, 2022 yılı ve aralık ayı üretici ile market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi.

2022 yılında markette 42 ürünün tamamında fiyat artışı olduğunu belirterek belirten Bayraktar, şunları söyledi:

“2022 yılında, fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide kuru soğan oldu. Geçen yıla göre bu yıl markette, fiyat artışı en fazla yüzde 315 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını, yüzde 203 ile limon, yüzde 164,5 ile toz şeker, yüzde 164 ile yeşil soğan, yüzde 163,1 ile ıspanak izledi.

2022 yılında, üreticide takip edilen 32 ürünün tamamında fiyat artışı yaşandı. Geçen yıla göre bu yıl, üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 603 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 528 ile mandalina, yüzde 208 ile limon izledi.

'Üretici fiyatlarındaki artışların en büyük sebebi girdi maliyetleri'

2022 yılında genel olarak üretici fiyatlarındaki artışta en önemli etken artan üretim maliyetleri oldu. Girdilerde yüzde 100 ile yüzde 400 oranları arasında artışlar yaşandı.

Kuru soğanda arzın azalması da fiyat artışında diğer bir faktör oldu. Turunçgillerdeki yaşanan don afeti nedeniyle üretimin azalması fiyatların yükselmesine neden oldu. Kuru fasulyede üretimin düşmesi fiyatları artırdı.

'Aralık ayında market ve üretici fiyatları farkı en fazla yüzde 274'le kabak oldu'

Aralık ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 274 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat farkını yüzde 249 ile marul, yüzde 213 ile ıspanak, yüzde 203 ile kırmızı mercimek takip etti.

Kabak 3,7 kat, marul 3,5 kat, ıspanak 3,1 kat, kırmızı mercimek ise 3 kat fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 4 lira 75 kuruş olan kabak 17 lira 75 kuruşa, 3 lira 89 kuruş olan marul 13 lira 57 kuruşa, 5 lira 71 kuruş olan ıspanak 17 lira 89 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 41 lira 92 kuruşa markette satıldı.

'Markette fiyatı en fazla artan ürün tavuk eti'

Aralık ayında markette 37 ürünün 20’sinde fiyat artışı, 17’sinde fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 16 ile tavuk eti oldu. Tavuk etindeki fiyat artışını yüzde 13,5 ile kuru soğan, yüzde 12 ile zeytinyağı, yüzde 11 ile dana eti, yüzde 10,5 ile kuzu eti takip etti.

Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17 ile limon oldu. Aralık ayında üreticide fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 33 ile yeşil soğan oldu. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 35 ile patlıcanda görüldü. Aralık ayında üreticide 29 ürünün 9’unda fiyat artışı olurken, 12 üründe ise fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe de fiyat değişimi yaşanmadı."

Bayraktar, bazı ürünlerin fiyatlarının düşmesini şöyle değerlendirdi:

“Yeşil soğan, kuru soğan ve ıspanakta arz artışı fiyatların düşmesine sebep oldu. Sivri biber ve kabakta talepteki azalma ürün fiyatlarını düşürdü. Patlıcan, yeşil fasulye ve fındıkta fiyat artışı arzın azalmasından kaynaklandı. Arz talep değişimi ve yem fiyatlarındaki artış et fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Zeytinyağında ise yeni ürün fiyatları artışta etkin oldu.” (ANKA)