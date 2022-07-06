İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) iş cinayetleriyle ilgili 2022 yılının ilk altı ayına ilişkin bir rapor yayımladı. Buna göre 2022 yılının ilk altı ayında en az 842 işçi yaşamını yitirdi.

Rapora göre tarım ve inşaat sektöründeki hareketlenme nedeniyle iş cinayetleri Mayıs-Haziran ayları itibariyle artışa geçti. Tüm iş cinayetleri içinde ölüm oranı olarak inşaatlar yüzde 19’a, tarım yüzde 17’e çıktı. Diğer yandan sanayi işkollarındaki ölümlerin oranı da yükselerek yüzde 36’ya ulaştı.

Ölüm nedenlerinden trafik, servis kazaları Haziran ayı ile birlikte artışa geçti. Motokurye ölümleri de her hafta meydana gelen iş cinayetleri arasında yer aldı.

Çocuk işçi ölümlerinde artış

Yaz aylarıyla beraber çocuk işçi ölümleri de arttı. 27 yaş ve altı ölen işçilerin oranı neredeyse yüzde 20'yi oldu. Diğer yandan 51 yaş ve üzerindeki iş cinayetlerinin oranı ise 30 civarında. İnşaat ve tarımdaki ölümlerin artmasına paralel olarak sığınmacı işçi ölümlerinde de artış yaşandı.

2022 yılının ilk altı ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle: Trafik, Servis Kazası nedeniyle 165 işçi; Ezilme, Göçük nedeniyle 155 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 128 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 100 işçi; İntihar nedeniyle 46 işçi; Covid-19 nedeniyle 42 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 41 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 40 işçi; Şiddet nedeniyle 31 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 29 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 12 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 6 işçi; Diğer nedenlerden dolayı 47 işçi hayatını kaybetti.

2022 yılının ilk altı ayında iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 53 kadın işçi ve 789 erkek işçi hayatını kaybetti.