2022 yılında 3 trilyon 708 milyar liralık harcama yapıldı: 'Nakit kullanımı azalıyor'

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve MasterCard verileri üzerinden yaptığı “Türkiye’de Kartlı Ödemeler 2022” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre geçen yıl Türkiye’deki toplam banka ve kredi kartı sayısı yüzde 17’lik bir artışla 340 milyon adede yükseldi. 340 milyon adet kartla 3 trilyon 708 milyar liralık harcama yapıldı. Bu hacim içinde kredi kartı ile yapılan harcamalar da 2 trilyon 954 milyar TL oldu.

Türkiye’de banka ve kredi kartı sahipliği oranı, kart harcamalarındaki eğilim ve gelişim, e-ticaret hacmindeki artış, kart kullanımındaki demografik dağılımını inceleyen araştırmanın sonuçları şöyle:

"2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 15 yaş nüfus içinde banka hesabı olanların oranı yükseliyor. Bir önceki yıl yüzde 82 olan bu oran, 2022 yılında yüzde 86’ya ulaşırken, Avrupa’da ortalama yüzde 97 seviyesinde bulunuyor.

'Nakit kullanımı azalıyor'

Finansal sisteme katılımın yükselmesiyle banka ve kredi kartı sahipliği de her yıl artarken, nakit kullanımı azalıyor ve kartlı ödeme alışkanlığı da giderek güçleniyor. Türkiye’de 2021 yılında kartlı ödemelerin toplam hane halkı harcamaları içindeki payı yüzde 40 iken bu oran 2022 yılında yüzde 42 seviyesine ulaştı.

2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam banka ve kredi kartı adedi yüzde 17 arttı ve 340 milyon adede yükseldi. 99 milyon kredi kartı, 241 milyon banka kartı mevcut. Kartlarla yapılan alışveriş harcamalarının 3 trilyon 708 milyar TL’ye ulaştığı, bu hacim içinde kredi kartı ile yapılan harcamaların da 2 trilyon 954 milyar TL oldu. Bu toplam harcama rakamı, aynı zamanda, 2021 yılına göre yüzde 116 gibi ciddi oranda bir artışı da ifade ediyor. 2021'de kartla yapılan harcama toplamı 1 trilyon 712 milyar TL düzeyindeydi.

2022 yılında kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 75,4’ü peşin, yüzde 24,6’sı taksitli olarak gerçekleşti. Kredi kartıyla yapılan e-ticaret harcamaları bir önceki yıla göre daha fazla taksit yapıldı. 2022 yılında taksitli alışverişte e-ticaret payı yüzde 50,2’ye yükseldi. 2021'de bu oran yüzde 44,5 idi.

Kartlar en çok market ve AVM'lerde kullanıldı

2022 yılında kredi kartlarının en fazla kullanıldığı kategori yüzde 19 ile market ve AVM’ler oldu. Özellikle pandemi sonrası evlerden dışarı çıkma eğilimi AVM harcamalarını arttırdı. Bunu yüzde 9 ile akaryakıt, yüzde 8 ile elektronik kategorisi takip etti. Diğer taraftan kartla yapılan harcamalarda en yüksek artış, yine pandemi sonrası seyahat eğiliminin artmasıyla beraber, yüzde 229 oranla havayolları sektöründe gerçekleşti. Akaryakıt yüzde 184, yeme-içme yüzde 157 artışla havayollarını takip etti. Pandemi sonrası daha fazla seyahat etme, AVM’lerde harcama yapma gibi dışarıdaki aktivitelere yönelik harcamaların artmış olduğu göze çarpıyor. Kartlı harcamalardaki en düşük artış ise yüzde 45 ile telekomünikasyon sektöründe görüldü.

Özellikle pandemi döneminde öne çıkan kartla temassız ödeme alışkanlığı giderek güçlendi. Buna göre 2021’de 2,5 milyar olan temassız işlem adedi, 2022 sonu itibarıyla yaklaşık 4 milyar adede ulaşarak 1 yılda yüzde 58 arttı. Diğer taraftan 2022 yılında kartla yapılan yüz yüze işlemler içindeki temassız işlemlerin payı da ortalama yüzde 57’ye ulaştı.

'E-ticaret harcamalarının artış hızı düştü'

Türkiye’de e-ticaret sektörü büyümesini sürdürürken toplam harcamalar içindeki artış hızı düşüyor. 2022 yılında e-ticaret sektöründeki harcama hacmi 860 milyar TL’ye ulaştı ve bu rakamın toplam kartlı harcamalar içindeki ağırlığı yüzde29,1’e yükseldi. E-ticaret harcamalarının önceki yıllardaki artış trendi incelendiğinde, özellikle pandeminin yaşandığı dönemi de kapsayan zaman dilimine bakıldığında, 2018’de yüzde17,4 olan e-ticaret harcamalarının toplam harcamalar içindeki oranının 2021 yılında yaklaşık 10 puanlık artış ile yüzde 27,6 seviyesine geldiği görülüyor. Ancak pandemi sonrasına bakıldığında e-ticaret harcamalarının toplam harcamalar içindeki artış trendi 2021’den 2022’ye 1,5 puanla daha düşük bir artış hızı kaydediyor. Pandeminin sona ermesiyle beraber AVM harcamaları gibi fiziksel olarak lokasyon bazlı yapılan harcamaların artması, e-ticaret harcamalarının artış hızının düşmesinde öne çıkan sebepler arasında gösteriliyor.” (ANKA)