'2022 yılı da gazetecilere hapis, gözaltı, tehdit ve engelleme getirdi'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Ocak 2022 Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, yılın ilk ayında en az 45 gazeteci hâkim karşısına çıktı. Sedef Kabaş sabaha karşı gözaltına alınarak tutuklandı. Cemaat evinde intihar eden Enes Kara’nın haberini yapan gazeteci işinden oldu.

Raporda basın kuruluşları ve gazetecilere yönelik kısıtlamalar şöyle sıralandı:

Gazeteciler haberleri nedeniyle sosyal medya üzerinden tehdit edilirken, bazı gazeteciler de sadece haberleri nedeniyle işsiz bırakıldı.

Üniversite öğrencisi Enes Kara’nın tarikat yurdunda yaşamına son vermesini haberleştirmesinin ardından Elazığ Günışığı Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Faik Akgün işsiz kaldı. Haberi yayından kaldırılan Akgün, çok sayıda tehdit telefonu aldığını açıkladı.

DW-Türkçe muhabiri Alican Uludağ, gazeteci Sedef Kabaş hakkında tutuklama kararı veren hâkimin kıdemsiz olduğuna dair haberinin ardından sosyal medyada tehdit edildi.

Gazeteciler Oktay Candemir, Hayri Demir sosyal medya üzerinden ölümle tehdit edildiğini açıkladı.

Ocak ayında en az 45 gazeteci hakim karşısına çıkarken, gazeteciler Rojhat Doğru müebbet hapis, Elif Çetiner ise 1 yıl, 8 ay, 4 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TELE1’de katıldığı bir programdaki ifadeleri nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret (TCK299)” iddiasıyla soruşturma açılan gazeteci Sedef Kabaş, sabaha karşı gözaltına alındı. Hakkında isnat edilen suçtan hüküm giyse dahi cezaevinde kalması gerekmeyen Kabaş, kaçma tehlikesi var gerekçesiyle tutuklanarak özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Kabaş’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi. BirGün gazetesi çalışanı gazeteci Can Uğur da 2015 yılında yaptığı bir haber nedeniyle yine aynı suçlama ile gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı Yazı İşleri Müdürü Ferhat Çelik, bir günde iki kez gözaltına alındı.

Akademisyen ve yazar Fatih Yaşlı bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Enes Kara için düzenlenen protestoları takip eden Gazete Karınca muhabiri Yadigar Aygün ve Yeni Demokrasi muhabiri Tuba Apaydın gözaltına alındı.

Kanallara ceza yağdı

RTÜK sunucu Selçuk Tepeli’nin yorumu nedeniyle FoxTV’ye para cezası, Tele1’de de konuk gazeteci Sedef Kabaş’ın ifadeleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve idari para cezası verdi. Her iki kanala yaptırım uygulanacağını daha RTÜK incelemesi dahi başlamadan kamuoyu RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in sosyal medya mesajlarından öğrendi.

RTÜK müzik yayını yapan kanallara Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Yaşamak” adlı şarkısını yayınlamaları durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşabilecekleri “uyarısında” da bulundu.

Haber ve internet sitelerine yönelik erişim engellemeleri Ocak ayında da devam etti. Tarikat yurdunda intihar eden Enes Kara hakkındaki 17 habere erişim engeli getirildi. Mersin Limanı’nda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon haberleri, Ege Üniversitesi’nde “kişiye özel” açılan ilanlar, Esenyurt Belediyesi’nin AKP’li eski başkanları dönemindeki usulsüzlük iddiaları, İBB’ye haciz uygulatan şirket ile ilgili haberler, suç örgütü lideri ile görüşerek fotoğraflarını çeken hakimle ilgili haberler, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadeleri de erişime engellenen haberler arasında yer aldı.