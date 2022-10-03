2022 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananı belli oldu

Nobel Tıp Ödülü'nün 2022 yılındaki kazananı İsveçli bilim insanı Svante Paabo oldu.

Paabo, bu yılın Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü'ne, "soyu tükenmiş homininlerin genleri ve insan evrimi" başlıklı çalışmasıyla layık bulundu.

Nobel Tıp Ödülü, 2022 Nobel Ödülleri'nin açıklanan ilk ödülü oldu. Geri kalan kategorilerdeki ödüller de bu hafta içinde sırayla açıklanacak. Nobel Ödülleri, İsveç'in Karolinska Enstitüsü'nün Nobel Meclisi tarafından veriliyor ve ödülün değeriyse 10 milyon İsveç kronu.

Svante Paabo kimdir?

Svante Paabo, 20 Nisan 1955 tarihinde Stokholm, İsveç’te doğdu. Evrimsel genetik alanında uzmanlaşmış İsveçli biyolog. 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu. 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.

Svante Paabo

Ağustos 2002'de Paabo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.

Paabo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetiğin kurucularından biridir. 2006 yılında, Neandertallerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Paabo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.

Emvimsel genetik alanında uzmanlaşan Pääbo , palleogenetiğin kurucularından biri olarak Neandertal genomu üzerinde çalıştı. 2022'de "soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili keşifleri" nedeniyle Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.