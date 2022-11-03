2022 Dünya Kupası’nın resmi şarkısını söyleyen ünlü şarkıcının 3 yaşındaki oğlu boğularak öldü

Nijeryalı şarkıcı Davido’nun 3 yaşındaki oğlu Ifeanyi Adeleke, hayatını kaybetti. Şarkıcının 3 yaşındaki oğlunun Lagos’taki evinde öldüğü duyuruldu.

Yabancı basında yer alan haberlere göre, ünlü şarkıcı Davido’nun evde olmadığı belirtildi. Bazı kaynaklar, çocuğun dadısının ihmali olması üzerinde duruyor.

Polis Sözcüsü Benjamin Hundeyin, işçilerin üç yaşındaki Ifeanyi’nin ölümüne neyin neden olduğunu araştırmak için yerel polisle iş birliği yaptıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kameraları incelemeye alındı.