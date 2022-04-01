2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu

Dört yılda bir düzenlenen ve 32 ülkenin mücadele edeceği Dünya Kupası’nda grup kuraları çekildi. 2022 Dünya Kupası 21 Kasım Pazartesi 2022’de başlayıp 18 Aralık Pazar 2022’de oynanacak finalle sona erecek.

2022 Dünya Kupası'na ev sahibi Katar birinci torbadan ve ilk sıradan katıldı. Katar açılış maçında Ekvador ile karşılaşacak.

Açılış maçı 21 Kasım Pazartesi saat 13.00’te oynanacak.

2022 Dünya Kupası grupları:

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, (İskoçya-Ukrayna / Galler)

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, (Peru / Avustralya - BAE)

E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, (Kosta Rika / Yeni Zelanda)

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore