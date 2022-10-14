2018 seçimlerinde gözden kaçan 'Mehmet Ali Çelebi' detayı: 'Kuzu kurda mı teslim edildi?'

CHP'den "AKP'ye yeterince muhalefet etmiyor" diyerek istifa eden ve geçtiğimiz gün AKP saflarına katılan siyasetçi Mehmet Ali Çelebi, gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, Çelebi ile ilgili bir detayı köşesinden aktardı.

Pehlivan; “Teğmen Çelebi nasıl olur da AKP’ye geçer” diye isyan ediyoruz ya... Yeni koltuğuyla onun için Silivri’de gaz yiyen insanları nasıl boğduğunu konuşuyoruz ya... Dönenler döndükleri yerin en radikali olur, sözünü sık sık hatırlıyoruz ya..." ifadelerini kullanarak "iki noktayı hatırlatmasam olmaz" dedi ve şunları yazdı:

"1- Bilen bilir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kumpas mağduru bazı eski askerlerle arası oldukça iyi. Mehmet Ali Çelebi’nin eski silah ve dava arkadaşları arasında da bunu hatırlatan çok var şu sıralar... Zira Çelebi’nin AKP’ye katılmasında Hulusi Akar’ın aracı ve öncü olmasından şüpheleniyorlar.

Şanlıurfa ve Mehmet Ali Çelebi detayı

2- Ülke koşar adım seçime giderken en çok konuştuğumuz konu haliyle sandık güvenliği. Nasıl olmasın, gazetemizden Necati Özkan yazdı:

"Meğer 2017 referandumunda 104 ilçedeki 4 bin 659 mahallede “hayır” çıkması beklenirken tersi olmuş. Ülkenin kaderini değiştiren oylamada, 2 milyondan fazla şüpheli “evet” tespit edilmiş. Seçim güvenliği açısından en sorunlu il de Şanlıurfa’ymış."

Peki...

Şimdi AKP saflarına katılan Çelebi, CHP’den aday olduğu 2018 seçimlerinde ne yaptı dersiniz?

Sandık güvenliğini organize eden “Sandık Gücü” adlı oluşumun başındaydı ve Şanlıurfa’dan sorumluydu.

Sahi, kuzu kurda mı teslim edilmiş?