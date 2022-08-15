2017 bitecekti, 2023'de bitirilmesi için gizli saklı milyonluk ihale!

AKP iktidarı, 2017’de gizlice ihale ettiği ve 2021 Ocak ayında tamamlanması gereken Artvin’deki karayolu ve viyadük inşaatları için tamamlama ihalesi açtı. Yeni ihale yine kapalı kapılar ardında özel olarak davet edilen aynı müteahhitlere verildi.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, AKP iktidarının istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı Kamu İhale Kanunu 21-b Pazarlık Usulü, bir büyük ihalede daha çalıştırıldı.

Artvin’deki karayolu ikmal (tamamlama) ihalesi, kanunun deprem gibi olağanüstü haller için öngörülen “Pazarlık” usulünün sağladığı imkanlarla duyuru ilanı yayınlanmadan, yani kimselere duyurulmadan gerçekleştirildi.

28 Haziran 2022 günü yapıldığı öğrenilen ihalede yaklaşık mahiyet 584 milyon 711 bin 575 lira 5 kuruş olarak belirlendi. İhale özel olarak davet edilen Nurol İnşaat ve Gülsan İnşaat İş Ortaklığı’na 549 milyon 4 bin 313 liraya verildi.

2023 aralık ayında bitecek

27 Temmuz’da imzalanan sözleşmeye göre, tam adı, ARTVİN İLİ; 12. BLG. HD.-YUSUFELİ-(ARTVİN-ERZURUM)AYR. DEVLET YOLUNDAKİ YUSUFELİ GRUBU [TEKKALE (HAZUKET) VİYADÜĞÜ, YUSUFELİ VİYADÜĞÜ (KÖPRÜ-6), YUSUFELİ BARAJ VİYADÜĞÜ (KÖPRÜ-8) VE ŞİLENKAR VİYADÜĞÜ (KÖPRÜ-14)] BARAJ KÖPRÜLERİ YAPIM İKMAL İŞİ olan projenin 11 Ağustos’ta başlaması ve 25 Aralık 2023’te tamamlanması kararlaştırıldı.

Ocak 2017'de bitecekti

AKP iktidarı aynı işi 5 Haziran 2017 tarihinde yine gizli saklı düzenlediği ihalede özel olarak davet ettiği aynı şirketlere, Nurol ve Gülsan’a vermişti. 5 yıl önceki rakamlarla sözleşme bedeli 355 milyon 830 bin 652 lira (O günkü kurla karşılığı 101.2 milyon dolar, bugünkü kurla hesaplandığında 1.8 milyar lira) olarak kayıtlara girmişti. Sözleşmeye göre inşaatın 4 Ocak 2021’de tamamlanması gerekiyordu.

Nurol ve Gülsan İnşaat

Nurol’un yaptığı bazı kamu projeleri şöyle: Gebze-Orhangazi İzmir Otoyolu Projesi, Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve HES, Hasankeyf Grubu Köprüleri Projesi, Arifiye-Sincan Demiryolu Projesi, Ayaş Tüneli, Marmaray BC1 Demiryolu Projesi-Boğaz Tüp Geçişi, Tünel ve İstasyonlar, Osmangazi Köprüsü…

Gülsan İnşaat’ın yaptığı bazı kamu projeleri şöyle: Bursa Çevreyolu, Aliağa Ayvalık Yolu, Adıyaman Nissibi Köprüsü, Topçular Köpürülü Kavşağı, Derya HES…