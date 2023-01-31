2011-2013 yıllarındaki sınavlarda usulsüzlük soruşturması: 35 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sorularının, "FETÖ/PDY mensuplarınca sınav öncesi örgüt üyelerine dağıtılması ve kamu kurum-kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yapılması"na ilişkin soruşturma yürütüldü.

DHA'nın haberine göre, sınav sorularını alıp dağıttığı belirlenen 35 şüpheli tespit edildi.

Çeşitli üniversitelerde akademisyen olarak çalışma kaydı da bulunan şüpheliler için gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.