2004'ten beri açmıyorlardı: Sınavsız kadro kimin için açıldı?

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğüne, 2 yetişmiş sanatçı için kadro açılmasını Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li İlgezdi, müdürlüğün en son 2004’te kadrolu dansçı aldığını ifade ederek, “Müdürlükte dansçı ihtiyacı olduğu, boş dansçı kadrosu bulunduğu halde sınav açılmamaktadır. 4B’li çok sayıda sözleşmeli dansçı bu nedenle kadroya geçirilmemektedir. Ancak ihtiyaç olmadığı halde 2 yetişmiş sanatçı kadrolu olarak alınmak isteniyor” dedi.

İlgezdi, alınacağı iddia edilenlerden birinin daha önce misafir sanatçı olarak çalıştığını ancak, sözleşmesinin fesh edildiğini kaydederek, “Diğer alınacak kişinin de yıllardır amatör çalışmalar yapan ve dansçı olmadığı bilinen biri olduğu iddia edilmektedir” dedi.

Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a “Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğüne kadrolu olarak iki yetişmiş sanatçı alınacak mıdır?

İddialar doğruysa hoca ihtiyacı olmayan, dansçı ihtiyacı olan müdürlüğe neden yetişmiş sanatçı alınmak istenmektedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koralları ve Toplulukları Yönetmeliği 29. Maddesi yetişmiş sanatçının ulusal ya da uluslararası üne sahip, yeterli mesleki deneyim, üst seviyede bilgi birikimi ve tecrübeye sahip sanatçılar arasında seçileceğini hükme bağlanmıştır. Alınmak istenen bu iki kişi konservatuvarların ilgili bölümlerinde hocalık yapmış mıdır? Hakemli dergilerde konu ile ilgili makaleleri var mıdır?

Amatör gruplarla uluslararası festivallere katılmak, turistik işletmelerde Türk gecesi adı altında yabancı animatörlerle etkinlikler düzenlemek yönetmeliğin 29. Maddesindeki hükümleri karşılamakta mıdır?

Alınmak istenen iki kişi hangi pozisyonlar için düşünülmektedir?

Alınacağı iddia edilenlerden birinin misafir sanatçı olarak çalıştığı dönemde sözleşmesi neden fesh edilmiştir? Sözleşme feshine rağmen daha sonra hangi gerekçe ile tekrar sözleşmeli olarak işe alınmış ve sonrasında 4B’li yapılmıştır?

Söz konusu kişinin işe alınması planlanan Devlet Halk Dansları Topluluğu Müdürlüğü yöneticileri ile aile bağı var mı?

Alınması düşünülen iki kişi dansçı kriterlerine (boy, kilo, yaş) uymakta mıdır?

Kurumun gerçek ihtiyacı olan kadrolu sanatçı sınavı yapacak mısınız?” sorularını yöneltti.

Sanat yönetmeninin eşi için mi?

Kurum içinde konuşulanlara göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 kişilik kadro için alınmak istenenlerden ilkinin Devlet Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeninin eşi olduğu iddia ediliyor.

Diğer kadroya alınacak kişinin de amatör çocuk ve gençlik topluluğunda çalışmaları yapmış, dansçılık yapmamış biri olduğu iddiaları kurum içinde dillendiriliyor. bu iki kişi için bakanlığın yetişmiş sanatçı olarak sınavsız bir şekilde kadroya geçirilmesi için talimat verdiği iddia ediliyor.