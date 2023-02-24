20 yıldır Guantanamo'da tutulan 2 Pakistan vatandaşı serbest bırakıldı

Pakistanlı güvenlik yetkilileri, ABD tarafından 20 yıldır Guantanamo Körfezi askeri hapishanesinde tutulan iki Pakistanlı kardeşin ABD'li yetkililer tarafından serbest bırakıldığını ve evlerine döndüklerini açıkladı.

Bugün yapılan açıklamada, 55 yaşındaki Abdul ve 53 yaşındaki Muhammed Rabbani'nin Pakistan makamları tarafından resmi bir sorgulamanın ardından ailelerine kavuşacağı söylendi.

Pakistan parlamentosunun üst kanadındaki insan hakları komitesi başkanı Senatör Muştak Ahmed Han ise, iki kardeşin İslamabad havaalanına ulaştığını duyurdu. Han, iki kardeşin "Guantanamo Körfezi'nde 21 yıldır haksız şekilde hapsedildiğini" söyledi.

Senatör, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında “Kardeşlere karşı hiçbir dava, mahkeme süreci, suçlama olmadı. Serbest kaldıkları için tebrikler. Teşekkürler Pakistan Senatosu" dedi.

Associated Press'e konuşan Han, kardeşlerin aileleriyle birlikte yaşadıkları güney Sindh eyaletinin başkenti Karaçi'ye gönderildiğini söyledi.

Serbest bırakılan Abdul Rabbani'nin bir yakını Associated Press'e verdiği demeçte, tutuklunun resim yapmayı Guantanamo Körfezi'ndeki mahkumluğu sırasında öğrendiğini ve bu resimlerden bazılarını yanında getirmesinin beklendiğini söyledi. Ahmed Rabbani'nin sık sık açlık grevi yaptığı ve cezaevi görevlilerinin kendisini tüple beslediği ifade edildi.

Pentagon'dan açıklama

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD, tutuklu sayısını sorumlu bir şekilde azaltmaya ve nihayetinde Guantanamo Körfezi tesisini kapatmaya odaklanan ABD'nin devam eden çabalarını Pakistan Hükümeti ve diğer ortaklarının destekleme istekliliğini takdir ediyor" dedi.

Guantanamo Hapishanesi, George W. Bush iktidarı sırasında kurulmuştu. Mevcut hükümet, Guantamo Hapishanesi'ni boşaltma konusunda adımlar atmaya başlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, hâlâ 32 tutuklunun Guantanamo Körfezi'nde kaldığını ve 18'inin üçüncü taraf ülkelere transfer edilmeye uygun olduğunu söyledi.