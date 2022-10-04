20 ilde operasyon düzenlenmişti: 'Camgöz' ve 'Beldekler'den 10 kişi tutuklandı

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri çerçevesinde yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işlediği belirtilen "12 organize suç örgütü" tespit edildi.

Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 grup belirlendi. Bunun üzerine cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için 30 Eylül sabahı eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

20 şüpheli yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Camgöz' ve 'Beldekler' çetelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda her iki örgüt adına çete faaliyetleri yürüttükleri belirlenen toplam 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun Beldekler, 11'inin ise Camgöz çetesi adına faaliyet yürüttüğü öğrenilirken, emniyete götürülen şüphelilerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından salıverilirken, 19'u dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakıldı. (İHA)