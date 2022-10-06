2 otobüs arasına sıkışan İETT şoförü hayatını kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan İETT otobüs peronlarında yaşanan olayda iddiaya göre İETT otobüs şoförü İrfan Tunç, aracını perona çektikten sonra radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçti.

DHA'da yer alan habere göre, bu sırada durağa yanaşmaya çalışan İETT otobüs şoförü İlhami Teker, bilinmeyen bir nedenle aracını durduramadı ve İrfan Tunç'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Tunç'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. İrfan Tunç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tunç'a çarpan Teker gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.