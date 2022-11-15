2 kişiyi tüfekle rehin almıştı: 'Eylemlerim yanlış anlaşıldı'

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde oturan Sabahattin Yenigün Mart ayında komşusu Ferit Takan'ı silahla tehdit edip, otomobilini gasp etti.

Araçla ilçedeki akaryakıt istasyonuna giden Yenigün, çalışanlardan Halit Aladağ'ı da tüfek zoruyla araca bindirip, Mesudiye Mahallesi'ne döndü. Yenigün, mahallede yoldan geçen İrfan Poltara'yı da ayağından yaralayıp, rehin aldı.

DHA'nın haberine göre, tüm uyarılara karşın teslim olmayan Yenigün bacağından vuruldu. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yenigün gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanık Sabahattin Yenigün hakkında soruşturmasını tamamlayıp hazırladığı iddianameyle 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede Yenigün için 'öldürmeye teşebbüs', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 53 yıldan 92 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada tutuklu sanık Sabahattin Yenigün, hazır bulundu.

Yenigün savunmasında, "Benim hasımlarım olduğu için evimde ruhsatsız tüfek bulunduruyorum. O gün kız kardeşimin İstanbul'a kaçtığı ya da kaçırıldığı yönünde telefon alınca tedirgin oldum. Hasımlarımın kız kardeşime zarar vereceğini düşünerek tüfeği alıp dışarı çıktım. Zaman kaybederim diye komşum Ferit'ten aracını istedim. Ferit'in arabasını yağmalamış değilim. Suç kastıyla hareket etmedim. Başlangıçtan itibaren bende hiç suç kastı yoktu ama yapmış olduğum eylemler yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermekten dolayı bende çok üzgün ve pişmanım. Ben yakalandığım sırada 4 tane kurşun yedim" diye konuştu.

Duruşmaya katılan mağdurlar ise sanıktan şikayetçi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2023'e erteledi.