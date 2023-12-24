2 günde 12 asker yaşamını yitirdi: AKP, MHP, İYİP ve Saadet'ten ortak, CHP'den ayrı bidiri

Geçtiğimiz iki gün içinde Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmalarda 12 asker hayatını kaybetti.

AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi, TBMM'de konuya ilişkin ortak bildiriye imza attı. Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti grupları imzalamazken, CHP sonrasında ayrı bir bildiri yayımladı.

AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi'nden ortak bildiri

Milli Savunma Bakanlığı, 22 ve 23 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde yaşanan çatışmalarda toplam 12 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB'nin dün yaptığı açıklamanın ardından TBMM'de bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi'nin grup başkanvellerinin imzasıyla çatışamlara ilişkin ortaka bildiri yayımladı.

TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİP Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.

Bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

Bizler, TBMM'de, bildiride imzası bulunan siyasi parti grupları olarak, birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

CHP'den ayrı bildiri

Dört partinin ortak bildirisinin ardından CHP Grup Başkanlığı ayrı bir bildiri yayımladı.

Bildiride; Milli Savunma Bakanının katılımıyla TBMM'de kapalı oturum yapılması ve ulusal yas ilan edilmesi talep edildi.

Bildiride, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. 12 Vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar, terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.

Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste aynı bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır.

Kapalı oturum talebi

Bu nedenle bu geceden tezi yok TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz.

Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz.

Ulusal yas talebi

Bunun yanında milletimizi Tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından Ulusal yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir iktidarı daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutumu almaya davet ediyoruz

Terörün hedeflerine ulaşmasının ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun."