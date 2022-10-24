'195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvurmuş': Üniversitede adrese teslim kadro

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtan aracını okula almamasıyla gündeme gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sayıştay raporuyla yeniden gündeme geldi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Sayıştay 2019 Denetim Raporu'nda üniversite kadrolara yapılan atamaları "adrese teslim" buldu. Okuldaki akademisyen alımları için “Objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvurmuş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” denildi.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da “Her fırsatta kul hakkından bahseden yöneticiler söz konusu kendi eş dost atamalarına geldiğinde kul hakkı yemekten çekinmiyorlar'' diye konuştu.

Sayıştay'ın raporunda örnek verdiği atama-kadroya alımlar ise şöyle sıralandı: