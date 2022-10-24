'195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvurmuş': Üniversitede adrese teslim kadro

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek dağıtan aracını okula almamasıyla gündeme gelen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sayıştay raporuyla yeniden gündeme geldi.
Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Sayıştay 2019 Denetim Raporu'nda üniversite kadrolara yapılan atamaları "adrese teslim" buldu. Okuldaki akademisyen alımları için “Objektif ve denetlenebilirlik ilkelerine riayet edilmemiş, ilanların büyük çoğunluğunda spesifik ve belli bir kişiyi çağrıştıran şartlar istenmiştir. Alım yapılacak toplam 195 kadronun tamamı için sadece birer kişi başvurmuş ve aynı kişiler kadrolara alınmıştır” denildi.
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da “Her fırsatta kul hakkından bahseden yöneticiler söz konusu kendi eş dost atamalarına geldiğinde kul hakkı yemekten çekinmiyorlar'' diye konuştu.
Sayıştay'ın raporunda örnek verdiği atama-kadroya alımlar ise şöyle sıralandı:
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dişçilik Hizmetleri bölümündeki iki öğretim görevlisi kadrosuna, rektör yardımcılarının kızları atandı. Bir akademisyen eşi de, sınavda 90 puan alarak birinci olan adaydan 35 puan az almasına rağmen kadroya alındı.
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Anabilim Dalı Profesör kadrosu için, doçentlik unvanını Türk Dili alanında almış olmak. Eski Uygurca ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak şartı yer aldı.