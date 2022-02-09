19 yaşındaki kadın tüfekle vurularak yaşamını yitirdi: 2 gözaltı

Sakarya’da 19 yaşındaki D.K. adlı kadın misafirliğe gittiği ileri sürülen evde tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.

İHA'nın haberine göre şüpheli ölümün cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştıran polis ekiplerince 2 şahıs gözaltına alındı.

Olay, Ferizli ilçesi İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. (19) ile dini nikahlı olduğu belirtilen M.C.B. (23), Konya’dan Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan M.C. isimli yakınlarının evine misafirliğe geldi. Burada D.K. ile M.C.B. arasında tartışma yaşandığı iddia edildi. D.K., ev sahibine ait tüfekle vurularak yaşamını yitirdi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce M.C.B. ile ev sahibi M.C. gözaltına alındı.

D.K.’nın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.