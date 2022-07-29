19 yaşındaki Hasan Can Güney aranıyor

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde dün denizde kaybolan Hasan Can Güney’i (19) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

DHA'dan aktarılana göre, olay, dün Kilimli ilçesine bağlı Göbü köyündeki plajda meydana geldi. Arkadaşlarıyla denize giren Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Bölümü öğrencisi Hasan Can Güney, denizde kaybolunca çevredekiler yardıma koştu.

Güney’i kurtarmak için denize giren Berkan Süleyman Günaydın boğulma tehlikesi geçirince, çevredekiler tarafından kıyıya çıkartıldı. Haber verilmesiyle plaja ekipler geldi. Sağlık durumu iyi olan Günaydın, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, denizde kaybolan Güney için ise arama çalışması başlatıldı.

Haber verilmesi üzerine Güney’in babası ve yakınları Zonguldak’a geldi. Havanın kararmasıyla sona eren çalışmalar, bugün yeniden başladı. Arama çalışması sürüyor.