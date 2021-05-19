19 Mayıs kutlamasında Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi’ne sansür

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Hitabeyi okuyan kişi "İktidarı elinde bulunduranlar, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini" bölümünü sansürledi.

Olayı sosyal medyadan duyuran CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, "Öğrencimizin elindeki Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini sansürleme küstahlığını sergileyenlerin söylüyorum, o sansürlediğiniz yerler sizi anlatır: Gaflet dalalet, hıyanet! Bu nedir" diyerek, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu da etiketledi.

Aytekin, konuyla ilgili bir de açıklama yaparak, "19 Mayıs'ın 102.yılında Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini sansürlemek alçaklıktır, terbiyesizliktir. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisinde de gündeme getirecek, sorumluluların hesap vermesinin takipçisi olacağız" diye yazdı.